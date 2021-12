Green pass sui mezzi pubblici, si va verso la deroga per gli studenti (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l’entrata in vigore delle nuove regole, rimangono ancora dubbi e perplessità su ragazzi e ragazze, che non devono esibire il certificato verde per entrare a scuola ma devono farlo per salire sui mezzi. I governatori auspicano una deroga alla normativa almeno per gli under 18, la ministra Gelmini si è detta disponibile a "valutare la richiesta" Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l’entrata in vigore delle nuove regole, rimangono ancora dubbi e perplessità su ragazzi e ragazze, che non devono esibire il certificato verde per entrare a scuola ma devono farlo per salire sui. I governatori auspicano unaalla normativa almeno per gli under 18, la ministra Gelmini si è detta disponibile a "valutare la richiesta"

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - VerticaleIT : Da questa tabella è chiaro che non è la lotta al virus la finalità. È la lotta alla libertà individuale che persegu… - MarinaSangirar1 : RT @doluccia16: In Belgio SENTENZA STORICA del Tribunale di Namur che dichiara ILLEGGITTIMO il Super Green Pass e CONDANNA al ritiro di que… -