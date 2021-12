Google Telefono chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle attività (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra le funzioni utili di Google Telefono c'è il riconoscimento delle attività, il cui miglioramento passa dalla collaborazione degli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra le funzioni utili dic'è il, il cui miglioramento passa dalla collaborazione degli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google Telefono chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle attività - telefoninonet : Google Telefono: l’app chiede feedback per identificare i negozi - aroundalessia : non ho capito se è il mio telefono in down oppure google - Loveyoulost32 : perché okay che ce l’ho su google foto però è diverso avercele proprio nelle foto del telefono - alisftkookie : ora cerco su google ‘vero numero di telefono di jungkook dei bts’ e vedo se combacia -