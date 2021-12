GF Vip, la crisi di Alex Belli: tre cose che (forse) vi siete persi (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella venticinquesima puntata del GF Vip 6, di cose ne sono successe. L’appuntamento del lunedì sera con Alfonso Signorini e i Vipponi all’interno della Casa è stato un mix di crisi, sprazzi di felicità e, sì, persino di amore. Perché, nonostante il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, finalmente abbiamo visto qualcosa di più puro e splendido, ovvero la storia d’amore tra Aldo Montano e Olga. La crisi di Alex Belli L’entrata in studio di Alfonso Signorini è stata perentoria. Non ha lasciato spazio ad alcun dubbio: Alex Belli è entrato in crisi. “Ci ha confessato che non riesce più a gestire questa situazione”. Spinto dal sentimento che prova per Soleil, l’attore non è più riuscito ad ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella venticinquesima puntata del GF Vip 6, dine sono successe. L’appuntamento del lunedì sera con Alfonso Signorini e i Vipponi all’interno della Casa è stato un mix di, sprazzi di felicità e, sì,no di amore. Perché, nonostante il triangolo tra, Soleil Sorge e Delia Duran, finalmente abbiamo visto qualcosa di più puro e splendido, ovvero la storia d’amore tra Aldo Montano e Olga. LadiL’entrata in studio di Alfonso Signorini è stata perentoria. Non ha lasciato spazio ad alcun dubbio:è entrato in. “Ci ha confessato che non riesce più a gestire questa situazione”. Spinto dal sentimento che prova per Soleil, l’attore non è più riuscito ad ...

