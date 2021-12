"GF Vip", Alex Belli in crisi: "Con Soleil ho superato la soglia" (Di martedì 7 dicembre 2021) Il percorso di Alex Belli nella casa del 'Grande Fratello Vip' sembra vivere un momento di stallo che inevitabilmente coinvolge Soleil Sorge e la compagna Delia Duran . 'Sono stato travolto dal treno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) Il percorso dinella casa del 'Grande Fratello Vip' sembra vivere un momento di stallo che inevitabilmente coinvolgeSorge e la compagna Delia Duran . 'Sono stato travolto dal treno ...

