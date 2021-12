Fuori dal coro, questa sera una nuova puntata condotta da Mario Giordano (Di martedì 7 dicembre 2021) , tra i temi: i costi della politica, la piaga delle baby gang Oggi, ?martedì 7 dicembre, in prima serata su Retequattro, al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano, ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 – per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi. Grazie per essere stati ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) , tra i temi: i costi della politica, la piaga delle baby gang Oggi, ?martedì 7 dicembre, in primata su Retequattro, al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “dal” condotto da, ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 – per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi. Grazie per essere stati ...

