Follia in Tribunale, madre di un detenuto si scaglia contro il Giudice: «Devi scarcerare mio figlio» (Di martedì 7 dicembre 2021) Tensione ieri a Latina presso il locale Tribunale. La mamma di un detenuto si è scagliata contro il Giudice Giuseppe Cario, "reo" di aver disposto il carcere per il figlio. La donna, di 71 anni, è stata poi fermata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato da Latina Oggi in Tribunale si stava discutendo circa la compatibilità del regime carcerario del figlio della donna 51enne considerando la scelta di intraprendere lo sciopero della fame e della sete. "Si tratta di un tentativo intimidatorio oltraggioso, ancora più grave in quanto avvenuto all'interno del Palazzo di Giustizia, rivolto contro il lavoro coraggioso di un magistrato che si trova ad operare in una realtà complessa e difficile, caratterizzata da una elevata densità ...

