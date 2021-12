F2, frattura al tallone e lesione al sopracciglio per Fittipaldi (Di martedì 7 dicembre 2021) Enzo Fittipaldi è stato sfortunato protagonista del recente GP saudita di Fomula 2, scontratosi difatti con Theo Pourchaire e procuratosi danni fisici. Il pilota sudamericano ha riportato una frattura al tallone destro e una lesione al sopracciglio sinistro, dopo il periodo in terapia intensiva presso l’ospedale King Fadah di Jeddah. Per quanto riguarda il francese sopra menzionato, si segnala l’assenza di alcun tipo di problema dal punto di vista fisico, mentre Fittipaldi ha avuto la peggio. Dopo vari controlli medici, confermata dunque la frattura al tallone per il brasiliano, il quale si è detto ‘grato’ per la suddetta defezione fisica; considerando la rilevanza dell’impatto per quanto concerne l’incidente, si può sostenere che il nativo della ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Enzoè stato sfortunato protagonista del recente GP saudita di Fomula 2, scontratosi difatti con Theo Pourchaire e procuratosi danni fisici. Il pilota sudamericano ha riportato unaaldestro e unaalsinistro, dopo il periodo in terapia intensiva presso l’ospedale King Fadah di Jeddah. Per quanto riguarda il francese sopra menzionato, si segnala l’assenza di alcun tipo di problema dal punto di vista fisico, mentreha avuto la peggio. Dopo vari controlli medici, confermata dunque laalper il brasiliano, il quale si è detto ‘grato’ per la suddetta defezione fisica; considerando la rilevanza dell’impatto per quanto concerne l’incidente, si può sostenere che il nativo della ...

