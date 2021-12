Di Lorenzo caso da studiare: statistiche impressionanti (Di martedì 7 dicembre 2021) Le statistiche di Giovanni Di Lorenzo parlano da sole, ha giocato fino ad ora 27 partite, tutte senza mai essere sostituito. I numeri impressionanti di Di Lorenzo vengono riportati da Corriere dello Sport, che fa un focus proprio sul terzino destro. Dal 29 agosto Di Lorenzo non si è mai fermato, ma va ricordato che aveva giocato pure gli Europei e veniva da una stagione, sempre titolare, pure con Gennaro Gattuso. Insomma un vero e proprio robot che, forse, potrebbe avere un minimo di tregua nella gara con il Leicester. Per Di Lorenzo traguardo delle 100 presenze col Napoli.statistiche Di Lorenzo: tutti i numeri Nel calcio i numeri non sono tutto, ma raccontano tanto. Riesco a quantizzare quella che è la prestazione di un calciatore, soprattutto in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi Giovanni Diparlano da sole, ha giocato fino ad ora 27 partite, tutte senza mai essere sostituito. I numeridi Divengono riportati da Corriere dello Sport, che fa un focus proprio sul terzino destro. Dal 29 agosto Dinon si è mai fermato, ma va ricordato che aveva giocato pure gli Europei e veniva da una stagione, sempre titolare, pure con Gennaro Gattuso. Insomma un vero e proprio robot che, forse, potrebbe avere un minimo di tregua nella gara con il Leicester. Per Ditraguardo delle 100 presenze col Napoli.Di: tutti i numeri Nel calcio i numeri non sono tutto, ma raccontano tanto. Riesco a quantizzare quella che è la prestazione di un calciatore, soprattutto in ...

Advertising

larriemancata : ilenia e lorenzo, nel caso ricordatevi che io vi ho messo a disposizione un letto caldo con la copertina del napoli… - fenic23000023 : @GrandeFratello Lorenzo per caso vive di luce riflessa!!! - BisInterista : Caso Ferrero: decisiva la segnalazione del tifoso genoano Lorenzo Arlotta (Sky) - crisci_lorenzo : RT @CalaminiciM: Austria:da febbraio i novax ogni 3 mesi riceveranno un invito a vaccinarsi. In caso di inottemperanza scatterà ogni volta… - freeSpitit83 : @martiweiss96 @lorenzo_daros @GiacomoGorini Essere in maggioranza non significa essere nel giusto. La storia lo ins… -