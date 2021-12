Caldaia rotta al liceo Visconti di Roma: da 10 giorni studenti in aula con coperte, guanti e stufe (Di martedì 7 dicembre 2021) I termosifoni sono spenti. Un guasto alla Caldaia che si protrae da oltre una settimana ha lasciato al gelo gli studenti e prof del blasonato liceo classico Visconti di Roma. Costretti ad armarsi di coperte e stufette per affrontare la giornata di scuola. I primi guai sono iniziati con l’arrivo del primo freddo e la situazione sta di giorno in giorno precipitando. Le aule sono gelate e i ragazzi sono costretti a seguire la lezione con una coperta sulle spalle. Il cappuccio della felpa o una sciarpa di lana sulla testa. E i guanti di lana, tolti solo per scrivere. Caldaia rotta al Visconti di Roma, in aula è il gelo Il 29 novembre la direzione scolastica ha avvisato le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) I termosifoni sono spenti. Un guasto allache si protrae da oltre una settimana ha lasciato al gelo glie prof del blasonatoclassicodi. Costretti ad armarsi ditte per affrontare la giornata di scuola. I primi guai sono iniziati con l’arrivo del primo freddo e la situazione sta di giorno in giorno precipitando. Le aule sono gelate e i ragazzi sono costretti a seguire la lezione con una coperta sulle spalle. Il cappuccio della felpa o una sciarpa di lana sulla testa. E idi lana, tolti solo per scrivere.aldi, inè il gelo Il 29 novembre la direzione scolastica ha avvisato le ...

