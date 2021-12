Amici 21, ennesima brutta figura per gli allievi: le severe punizioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Amici 21, ennesima brutta figura per gli allievi del popolarissimo talent di Canale 5: le severe punizioni. Un nuovo richiamo per gli allievi di Amici (via Screenshot)Altra bruttissima figura per gli allievi di Amici 21. La produzione del talent show è infatti intervenuta ancora una volta per mettere al corrente i professori del disordine che regna in casetta. Non è la prima volta che si vede un comportamento simile, anche nelle passate edizioni la situazione era analoga, ma se in passato sono bastati pochi richiami per sistemare la situazione, stavolta non è così. Pare che gli allievi dell’attuale edizione di Amici siano un po’ restii a seguire le ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)21,per glidel popolarissimo talent di Canale 5: le. Un nuovo richiamo per glidi(via Screenshot)Altra bruttissimaper glidi21. La produzione del talent show è infatti intervenuta ancora una volta per mettere al corrente i professori del disordine che regna in casetta. Non è la prima volta che si vede un comportamento simile, anche nelle passate edizioni la situazione era analoga, ma se in passato sono bastati pochi richiami per sistemare la situazione, stavolta non è così. Pare che glidell’attuale edizione disiano un po’ restii a seguire le ...

