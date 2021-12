Allegri “Battere Malmoe per prepararci al Venezia” (Di martedì 7 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Domani giocheranno Perin in porta, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Vediamo come starà Kean dopo la botta presa, spero di dare del minutaggio a De Sciglio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Malmoe. “E' una partita da vincere per finire il girone nei migliore del modi e prepararci alla gara con il Venezia – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Kulusevski è stato operato e resterà fuori. Arthur? Sta bene e c'è l'ipotesi che possa giocare. Dybala? Non riposerà, è stato parecchio fuori per l'infortunio e ha solo bisogno di giocare”. “Quando si vince si sta meglio, ci alleniamo meglio e stiamo sereni”, ha proseguito il l'allenatore livornese, che per la vittoria del trofeo vede favorite Liverpool, Bayern, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Domani giocheranno Perin in porta, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Vediamo come starà Kean dopo la botta presa, spero di dare del minutaggio a De Sciglio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. “E' una partita da vincere per finire il girone nei migliore del modi ealla gara con il– ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Kulusevski è stato operato e resterà fuori. Arthur? Sta bene e c'è l'ipotesi che possa giocare. Dybala? Non riposerà, è stato parecchio fuori per l'infortunio e ha solo bisogno di giocare”. “Quando si vince si sta meglio, ci alleniamo meglio e stiamo sereni”, ha proseguito il l'allenatore livornese, che per la vittoria del trofeo vede favorite Liverpool, Bayern, ...

