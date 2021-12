WhatsApp occupa tutta la memoria dello smartphone? Ecco il trucco per liberarla senza perdere dati (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fra i vari problemi che affliggono coloro che utilizzano quotidianamente gli smartphone, vi è anche quello di vedere la memoria del proprio dispositivo mobile occupata per via di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica di proprietà di Marc Zuckerberg è una delle più utilizzate in assoluto in Italia, e non solo, e provoca un sacco di “spazzatura digitale” che va ad intasare inesorabilmente i nostri telefoni. Del resto ogni chat rappresenta un invio e nel contempo una ricezione di materiale, non soltanto testo, ma anche immagini, video, documenti, registrazioni vocali, file di ogni tipo, e via discorrendo, tutti “oggetti” che lasciano delle tracce sul nostro smartphone, andando così ad accumularsi nel corso del tempo e ad occupare spazio vitale nelle nostre, ahi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fra i vari problemi che affliggono coloro che utilizzano quotidianamente gli, vi è anche quello di vedere ladel proprio dispositivo mobileta per via di. L’applicazione di messaggistica di proprietà di Marc Zuckerberg è una delle più utilizzate in assoluto in Italia, e non solo, e provoca un sacco di “spazzatura digitale” che va ad intasare inesorabilmente i nostri telefoni. Del resto ogni chat rappresenta un invio e nel contempo una ricezione di materiale, non soltanto testo, ma anche immagini, video, documenti, registrazioni vocali, file di ogni tipo, e via discorrendo, tutti “oggetti” che lasciano delle tracce sul nostro, andando così ad accumularsi nel corso del tempo e adre spazio vitale nelle nostre, ahi ...

