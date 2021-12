Voir | la recensione | il documentario Netflix mostra i meccanismi del cinema

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladidisponibile suche, attraverso sei brevi episodi, indaga idele la sua fascinazione nei confronti degli spettatori. Che cos'è il? Domanda, questa, che i maggiori studiosi della settima arte non smettono di porsi, dandone una definizione diversa per ogni occasione. Perché, si sa, ilsi può spiegare in molti modi: tecnica, grammatica, teoria, storia. Come vedremo nella nostradi, serie di sei brevi episodi disponibile sue prodotta da David Fincher, l'approccio qui utilizzato è dal punto di vista di critici e, soprattutto, fruitori. La domanda di partenza, quindi, diventa un'altra: perché ci affascina il ...

La bellezza di Voir è l'aver trovata una formula divulgativa coinvolgente, studiata per condensare in una manciata di episodi da venti minuti ciascuno una serie di differenti punti di vista sul cinema. Il mondo dell'entertainment contemporaneo ci offre la possibilità di vedere film e serie in quantità incredibile, ma questo 'vedere' ha una sola identità? Vedere una serie e vedere un film hanno il me...