Villani Bambin Gesù | ' I bambini sono un serbatoio del virus | come i no - vax'

A dirlo è il direttore del Dipartimento di emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, Alberto Villani, oggi in Regione Lazio a margine della

'Nel Lazio avremo una corsia preferenziale per i bambini fragili, ma per tutti i bambini sarà possibile vaccinarsi', ha aggiunto. 'Ci auguriamo che il primo bambino vaccinato in Italia sarà ...'Il vaccino - continua- che verrà praticato nella fascia d'età 5 - 11 anni è un vaccino a mRNA,ed è lo stesso che è stato praticato negli adulti ma nella dose di 1/3. Verrà praticato ...I bambini portatori del virus, come i no-vax. A dirlo è il direttore del Dipartimento di emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, Alberto Villani, oggi in ..."I bambini sono un serbatoio del virus insieme ai no vax. Dobbiamo vaccinarli" contro il covid "perché dall’esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare ...