Variante Omicron, ritorno in classe per la scuola dei figli del manager (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Asl di Caserta ha dato il via libera alla ripresa dell'attività in presenza dell'istituto comprensivo, la cui scuola elementare è frequentata dai due figli del manager Eni trovato positivo, di ritorno ad un viaggio in Mozambico, alla Variante sudafricana denominata Omicron. Solo quattro classi, le due frequentate dai due minori e due classi delle medie dove si sono verificati contagi comunque non legati al paziente zero, resteranno in isolamento anche se per pochi giorni ancora. Il sindaco Carlo Marino ha preso atto di quanto disposto dall'azienda sanitaria firmando l'ordinanza di riapertura. Con il manager Eni sono risultati positivi ad Omicron altre sei persone, quasi tutti familiari, ovvero i due figli, ...

