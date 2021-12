Tidei | “Spiagge più ampie per la prossima stagione estiva”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Santa Marinella – “Sta per essere avviato un ampio progetto di riqualificazione del litorale di Santa Marinella attraverso un’opera di ripascimento della spiaggia centrale della città e del lungomare Marconi” – a parlare è il sindaco di Santa Marinella Pietro. “Finalmente saremo in grado di utilizzare, al meglio, il finanziamento di oltre 200 mila euro che ci è stato concesso dalla Regione per eseguire alcuni interventi strategici che porteranno indubbi vantaggi all’ economia legata al settore turistico e balneare. Il primo progetto interessa il tratto di arenile della Passeggiata a Mare di Santa Marinella ed è teso a contrastare il fenomeno dell’erosione marina che ha portato nel tempo a un assottigliamento del tratto sabbioso in concessione agli stabilimenti di questo tratto di costa. Le numerose mareggiate dei mesi scorsi, infatti hanno divelto le scogliere ...