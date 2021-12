Super Green Pass: l'Italia alla prova dei controlli su bus, metro e traghetti. E a Roma scatta la prima multa (Di lunedì 6 dicembre 2021) I controlli da Toribo a Milano, da Trviso a Napoli: debutta il certificato verde rafforzato in vigore fino al 15 gennaio Leggi su repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ida Toribo a Milano, da Trviso a Napoli: debutta il certificato verde rafforzato in vigore fino al 15 gennaio

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - spallaegomito : #greenpass la tabella attività consentiute - PuoiFidarti : RT @Misurelli77: Paragonare la segregazione razziale al super green pass. Siamo arrivati a questo! Non per niente è il giornalino satirico… -