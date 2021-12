Squalifica Samir, il difensore brasiliano salterà Udinese-Milan (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Udinese perde un altro difensore per il match di sabato prossimo contro il Milan: Samir era già diffidato Altra perdita in difesa per l’Udinese in vista del match di sabato contro il Milan. Il brasiliano Samir è stato infatti ammonito al 30? della gara con l’Empoli. Era diffidato: salterà i rossoneri. I friulani dovranno già rinunciare anche a Becao, oltre all’ormai fuori rosa Stryger Larsen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’perde un altroper il match di sabato prossimo contro ilera già diffidato Altra perdita in difesa per l’in vista del match di sabato contro il. Ilè stato infatti ammonito al 30? della gara con l’Empoli. Era diffidato:i rossoneri. I friulani dovranno già rinunciare anche a Becao, oltre all’ormai fuori rosa Stryger Larsen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

