Quasi il 6% degli italiani crede che la Terra sia piatta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) . A dirlo è il 55° rapporto del Censis sulla situazione sociale in Italia che dipinge un quadro alquanto drammatico, anche a livello culturale: «L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale», dice il Censis, tanto che «per il 5,9%(circa 3 milioni di persone) il Covid non esiste; per il 10,9% il vaccino è inutile (per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie). E poi: il 5,8% è convinto che lasia, per il 10% l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone». L'irrazionale nel sociale Ilpiattismo in Italia ha fatto radici. Poco prima esplodesse il Covid, nel novembre 2019, si è tenuto un convegno a Milano con un'agenda fitta di incontri e seminari fra i quali anche ...