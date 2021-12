Pietro Masotti | età | altezza | chi è la fidanzata medico | Instagram

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è un attore italiano, visto in fiction come “Il Paradiso delle Signore” e nella trasmissione di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”. Scopriamo alcune curiosità su di lui.: etàè nato a Rutigliano, in provincia di Bari, il 3 ottobre 1986. Ha dunque 35 anni ed è del segno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Dansai75 : RT @altrogiornorai1: I mille talenti di Pietro Masotti ?? #OggièUnAltroGiorno #EugenioBennato @serenabortone #1dicembre - altrogiornorai1 : I mille talenti di Pietro Masotti ?? #OggièUnAltroGiorno #EugenioBennato @serenabortone #1dicembre - zazoomblog : Pietro Masotti: chi è età carriera chi è la fidanzata Instagram vita privata Il Paradiso delle Signore - #Pietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Masotti

ContoCorrenteOnline.it

Di chi si tratta? Della coppia formata da Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (). Nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni delle puntate del 6, 7 e 8 ...Nella sessione maschile, le piazze d'onore sono state colte, in categoria Ragazzi, daTesti (... Emilia Borselli (2008), Alice Lupi (2004), Manuel Landini (2006), Viola(2004), Mattia ...Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 7 dicembre, al Paradiso delle signore Agnese rimprovererà Armando ...Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 6 e il 7 dicembre Adelaide metterà in atto il suo piano per far uscire allo scoperto Flora ...