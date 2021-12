NFL – I risultati del weekend di Week 13 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sta per volgere al termine un’altra settimana di Regular season, in cui manca solamente il risultato dell’ultima partita in programma tra Bills e Patriots. Nel frattempo, New England si gode il primo posto in AFC e, in caso di vittoria, sarà a tutti gli effetti la prima franchigia della Conference a salire a quota 9 successi. In NFC, i Cardinals vanno a quota 10 vittorie, ma anche li la concorrenza si fa sentire. Ecco idelle partite deldi13. Come sono andate le partite deldi13? La vera notizia della giornata è la prima vittoria in stagione dei Lions. Detroit, questa volta, trova la vittoria nel finale di gara, beffando Minnesota con il touchdown del rookie St. Brown e vincendo ...