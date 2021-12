Max Verstappen, il raptus sul podio: quando si trova di fronte Bottas... il punto più basso (che pochi hanno notato) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il duello all'ultimo sangue, il secondo posto finale dietro a Lewis Hamilton, il mancato saluto all'inglese e a Valtteri Bottas sul podio, a contorno del duro messaggio via radio per il team con bordate alla Commissione gara della Fia, che domenica a Jeddah non è stata perfetta per niente: “Fortunatamente i fan hanno le idee chiare sulle corse — ha commentato Max Verstappen alla fine del GP di Jeddah —. Sto solo cercando di correre. In questo sport pesano più le penalità che la corsa. Per me, questa non è F1. Mi consola solo che i fan almeno si siano divertiti”. Marko: “I Commissari fanno favori alla Mercedes” Un pensiero, quello di Max, condiviso anche da Helmut Marko: “I Commissari non hanno lo stesso metro di giudizio nei nostri confronti rispetto a quello che utilizzano con la Mercedes”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il duello all'ultimo sangue, il secondo posto finale dietro a Lewis Hamilton, il mancato saluto all'inglese e a Valtterisul, a contorno del duro messaggio via radio per il team con bordate alla Commissione gara della Fia, che domenica a Jeddah non è stata perfetta per niente: “Fortunatamente i fanle idee chiare sulle corse — ha commentato Maxalla fine del GP di Jeddah —. Sto solo cercando di correre. In questo sport pesano più le penalità che la corsa. Per me, questa non è F1. Mi consola solo che i fan almeno si siano divertiti”. Marko: “I Commissari fanno favori alla Mercedes” Un pensiero, quello di Max, condiviso anche da Helmut Marko: “I Commissari nonlo stesso metro di giudizio nei nostri confronti rispetto a quello che utilizzano con la Mercedes”, ha ...

Advertising

DAZN_ES : Max Verstappen estalla contra la FIA ?? - Gazzetta_it : F1 Arabia, Max Verstappen “Così non è correre”. Lewis Hamilton: “Ha frenato di colpo” - sportmediaset : #GPArabiaSaudita, #Hamilton: 'Non ho capito la guida di Max'. #Verstappen: 'Tanti episodi, poi con Lewis...'.… - rompipallex : Io lo so che l'invidia è uno dei peccati capitali ma quelli che non tifano nè Lewis Hamilton nè Max Verstappen io,… - Dariamotorsport : Tra Lewis Hamilton e Max Verstappen la lotta per il titolo mondiale è ancora aperta ad un gran premio dalla fine d… -