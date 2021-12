Massimo Ferrero arrestato | si dimette da presidente della Sampdoria | quale futuro per il club?

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La notizia dell’arresto discuote l’ambiente: il “Viperetta” formalizza le sue dimissioni da. Gli scenari Come un fulmine a ciel sereno sulla Genova blucerchiata arriva la notizia dell’arresto delper bancarotta fraudolenta. L’ambienteviene scosso da una notizia che si aggiunge ai già tanti problemi sul campo per la squadra di Roberto D’Aversa. Non solocoinvolto ed il precedente Obiang Il “Viperetta” – noto soprannome del patron – ne ha combinata un’altra delle sue. Stando a quanto emerge dall’accusa, come riportato dall’Ansa,è statoper bancarotta fraudolenta con ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - rep_roma : Arresto Massimo Ferrero, trionfi e tonfi del Viperetta: il ragazzo di Testaccio che 'voleva fare il botto' [aggiorn… - shirakonero : RT @GoalItalia: #Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria: lo comunica il club blucerchiato ? -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Imprenditore istrionico, personaggio da tv, passato dal cinema al mondo del calcio attraverso anche problemi giudiziari. È questo e tanto altro, il 70enne patron della Sampdoria arrestato oggi e finito in carcere nell'ambito di una inchiesta condotta dalla procura di Paola (Cosenza) con l'accusa di bancarotta fraudolenta e ...Si aprono le porte del carcere per, che ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente della Sampdoria. Dopo l'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di, richiesta da ...Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Sampdoria dopo l'arresto di Massimo Ferrero: "Con grande stupore si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare ...Il serbo è in cima alla lista della Samp per il post D’Aversa ma la Stella Rossa non sembrerebbe intenzione a liberarsi. Rispunta il nome di Giampaolo ...