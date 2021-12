Manovra in discussione al Senato. I temi del testo dalle bollette al Superbonus passando per le tasse (Di lunedì 6 dicembre 2021) La legge di bilancio del 2022 è in fase di definizione. Il Senato si occuperà di approvare il testo della Manovra nei prossimi giorni. Entro il 21 dicembre è previsto il passaggio alla Camera. I partiti della maggioranza dovranno trovare una situazione di equilibrio e gli elementi in discussione saranno molteplici. In particolare sono stati individuati 5 macrotemi. Legge di bilancio in discussione al Senato: le bollette e gli altri temi Il Senato inizierà a occuparsi della legge di bilancio 2022 a partire proprio da questa settimana. Le oltre 5000 proposte di modifica della maggioranza, ricorda Ansa, sono state ridotte a 600. Già ora emergono forti dubbi sulla reale possibilità che i Senatori ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) La legge di bilancio del 2022 è in fase di definizione. Ilsi occuperà di approvare ildellanei prossimi giorni. Entro il 21 dicembre è previsto il passaggio alla Camera. I partiti della maggioranza dovranno trovare una situazione di equilibrio e gli elementi insaranno molteplici. In particolare sono stati individuati 5 macro. Legge di bilancio inal: lee gli altriIlinizierà a occuparsi della legge di bilancio 2022 a partire proprio da questa settimana. Le oltre 5000 proposte di modifica della maggioranza, ricorda Ansa, sono state ridotte a 600. Già ora emergono forti dubbi sulla reale possibilità che iri ...

Advertising

SelvaticiDebora : Fortunatamente il malcapitato ha amici creativi che con una manovra abbastanza spericolata lo calano dal tetto. È p… - antoscut : Ed è subito discussione sulla “patrimoniale” #manovra - 24Mattino : #Renatino lavora 365 giorni all'anno; si è riaccesa la discussione sull'obbligo vaccinale; i contagi crescono, che… - discoradioIT : ?? #Manovra, sale a circa 2 miliardi il 'tesoretto' per il 2022. Dal 21 dicembre la discussione in Aula alla Camera - fisco24_info : Manovra: Camera, testo in Aula dal 21 dicembre: Ovviamente, questo termine è subordinato alla trasmissione della Ma… -