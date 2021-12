Jalisse, ennesima esclusione da Sanremo: lo sfogo sui social (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel 1997 trionfarono sul palco dell'Ariston con 'Fiumi parole'. Da lì, Sanremo è diventata una specie di maledizione per i Jalisse , che non sono più riusciti ad entrare nel cast della gara canora. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel 1997 trionfarono sul palco dell'Ariston con 'Fiumi parole'. Da lì,è diventata una specie di maledizione per i, che non sono più riusciti ad entrare nel cast della gara canora. ...

bemyjace : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… - Malborina_ : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… - GG5918 : Fabio Ricci all'ennesima esclusione da Sanremo... #jalisse - candygirl453455 : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… - nessun0me : -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I b… -