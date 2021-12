Il giorno del Super Green Pass | le regole in vigore fino al 15 gennaio

Advertising

AlbertoBagnai : Il risveglio del giorno invece è questo: - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - fandaymello : RT @edoruta: è tornata a fare quattro post al giorno mettendo foto alle 8 del mattino di shooting vecchi - __whaaaaaat : RT @edoruta: è tornata a fare quattro post al giorno mettendo foto alle 8 del mattino di shooting vecchi -

Ultime Notizie dalla rete : giorno del

Nulla cambierà per chi si reca al lavoro o utilizzerà mezzi pubblici treni e aerei, per loro resta valido il Green Pass base. Le nuove regole rimarranno in vigore fino al 15 gennaioLa Germania che sogna di essere l'Italia, servono altre parole? Le figurecapo dello Stato e di quellogoverno non ricevono daldella loro convivenza un accenno critico, nemmeno da chi ...Il Doodle di Google di oggi, 6 dicembre 2021, è dedicato alla pizza: ecco il motivo | Spiegazione | Perché Doodle oggi | Perché Pizza google ...Fila all'accesso dei traghetti per attraversare lo Stretto. Ai passeggeri viene chiesto di esibire il Green pass per mettersi in viaggio ...