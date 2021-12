Il colpo in canna di Maldini per il Milan ha un fastidioso ostacolo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan pensa a come coprire l’assenza di Kjaer dopo l’infortunio: piacciono Milenkovic e Luiz Felipe ma tutto dipende dal match contro il Liverpool. Il Milan deve sostituire, per i prossimi mesi, il difensore che fino ad ora era stato un titolarissimo di Stefano Pioli. L’infortunio al ginocchio, rimediato da Simon Kjaer contro il Genoa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilpensa a come coprire l’assenza di Kjaer dopo l’infortunio: piacciono Milenkovic e Luiz Felipe ma tutto dipende dal match contro il Liverpool. Ildeve sostituire, per i prossimi mesi, il difensore che fino ad ora era stato un titolarissimo di Stefano Pioli. L’infortunio al ginocchio, rimediato da Simon Kjaer contro il Genoa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mattino5 : Come si fa a caricare un colpo in canna? Ecco le immagini per capire cosa sia successo sul set con #AlexBaldwin… - Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: @PLDC09710726 Non è vero, l'unico momento in cui il regime si è impensierito, è stato quando il bracconiere Callini ha imp… - YvanGoSlow24 : @Francesco_Re2OO Tranquillo, hanno già il colpo in canna per il prossimo anno. - davidelgaudio : @gasparripdl @marianna_eg In ogni caso meno pericoloso di un assessore leghista che gira armato di pistola con colpo in canna - dematma : @sara_twin77 @MarcoNoel19 una bella e sana famigliola con il colpo in canna -