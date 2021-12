Idee trucco Natale: poker di proposte per le feste (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le festività natalizie si stanno avvicinando a grandi passi. È già scattato il momento degli addobbi, ma nel frattempo cominciano ad emergere le prime tendenze per look, accessori, capelli e manicure. E non può mancare ovviamente nemmeno il make-up. Ecco dunque quattro Idee trucco Natale per essere scintillanti e glamour durante le notti più emozionanti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le festività natalizie si stanno avvicinando a grandi passi. È già scattato il momento degli addobbi, ma nel frattempo cominciano ad emergere le prime tendenze per look, accessori, capelli e manicure. E non può mancare ovviamente nemmeno il make-up. Ecco dunque quattroper essere scintillanti e glamour durante le notti più emozionanti

Advertising

pjmgoldenn : ho dimenticato l’arsd ??????? ok ora raggruppo le idee e visto che devo uscire stasera mi faccio un trucco da paura e lo faccio - AD_italia : Regali di Natale 2021: 40 idee per veri beauty lovers - RiRi02335129 : @borghi_claudio @RobertoBurioni , il buffo vip virologo tutto trucco e parrucco, ha poche idee ma ben confuse. Lui… - AD_italia : Regali di Natale 2021: 40 idee per veri beauty lovers - viso_pallido : @patriziaandreoz Dipende molto da dove ci devi andare con quel trucco… se hai idee chiare e una discreta manualità… -