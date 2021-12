Gimbe, in 2 settimane 390mila nuovi vaccinati. Con questo trend in due mesi rimarranno solo gli irriducibili (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il dato è incoraggiante. 390mila nuove vaccinazioni in due settimane. Una buona notizia - dice il presidente della Fondazione Gimbe, a dimostrazione che il famoso zoccolo duro degli irriducibili si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il dato è incoraggiante.nuove vaccinazioni in due. Una buona notizia - dice il presidente della Fondazione, a dimostrazione che il famoso zoccolo duro deglisi ...

Advertising

TgLa7 : #Gimbe, in 2 settimane 390mila nuovi vaccinati. Con questo trend in due mesi rimarranno solo gli irriducibili - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - rtl1025 : ??? 'La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi #vaccinati'. Così… - palermomaniait : Fondazione Gimbe: ''390mila nuovi vaccinati in due settimane'' - - MaryZar42 : RT @TgLa7: #Gimbe, in 2 settimane 390mila nuovi vaccinati. Con questo trend in due mesi rimarranno solo gli irriducibili -