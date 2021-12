GF VIP, Alex Belli critica la moglie Delia: “Io avrei fatto così” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alex Belli al Grande Fratello Vip rivolge una critica alla moglie Delia Duran e svela cosa avrebbe fatto lui, ecco di cosa parla il gieffino Alex Belli e Soleil Sorge non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 6 dicembre 2021)al Grande Fratello Vip rivolge unaallaDuran e svela cosa avrebbelui, ecco di cosa parla il gieffinoe Soleil Sorge non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

occhio_notizie : Alex Belli dichiara: 'Io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui' #gfvip6 - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 6 dicembre: chi sono gli ospiti, concorrenti in nomination, eliminati e ult… - zazoomblog : Gf Vip 6 Alex Belli sorprende: “Fuori da qui non c’è possibilità di una storia con Soleil Sorge”. Il motivo -… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli sorprende: “Fuori da qui non c’è possibilità di una storia con Soleil Sorge”. Il motivo L’at… - 361_magazine : Alex Belli si confronta con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip e torna a parlare di sua moglie Delia Duran, de… -