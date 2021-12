Germania, la foto shock di un ospedale su Instagram per spaventare i No-vax (Di lunedì 6 dicembre 2021) La foto pubblicata su Instagram da un ospedale bavarese per invitare i no-vax a fare il vaccino. Queste sono le armi nella lotta contro Covid-19. Tutti Questi farmaci, infusi e alimenti liquidi vengono somministrati a un paziente con Coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva al giorno. Una vaccinazione può proteggere da questo: queste le parole che accompagnano una foto pubblicata su Instagram per convincere gli ultimi no-vax. Con questa mossa manda un messaggio ai No-vax più accaniti, sperando di convincerli a convertirsi alla vaccinazione. Nella foto pubblicata su Instagram dall’ospedale ci sono decine di flaconi, bottigliette, integratori, medicinali. L’ospedale in Bassa Sassonia è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lapubblicata suda unbavarese per invitare i no-vax a fare il vaccino. Queste sono le armi nella lotta contro Covid-19. Tutti Questi farmaci, infusi e alimenti liquidi vengono somministrati a un paziente con Coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva al giorno. Una vaccinazione può proteggere da questo: queste le parole che accompagnano unapubblicata super convincere gli ultimi no-vax. Con questa mossa manda un messaggio ai No-vax più accaniti, sperando di convincerli a convertirsi alla vaccinazione. Nellapubblicata sudall’ci sono decine di flaconi, bottigliette, integratori, medicinali. L’in Bassa Sassonia è ...

