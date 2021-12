Covid, medico guarito: “Su test anticorpi Cts sbaglia, serve e va fatto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se da studente avessi sostenuto che una persona che ha gli anticorpi contro un’infezione rischia di ammalarsi come un’altra che non li ha, se avessi detto che averli o non averli è la stessa cosa, mi avrebbero bocciato”. Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di Covid-19 (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige all’ospedale di Legnano, nel Milanese), è convintamente pro vax e pro pass, ma anche fermo nel dire che i guariti potrebbero non avere bisogno di vaccinarsi a breve termine per proteggersi da un virus che hanno già conosciuto. E oggi all’Adnkronos Salute torna a denunciare “l’obnubilamento delle menti, la visione cieca e ostinata” che porta il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e le autorità sanitarie a sostenere l’inutilità del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se da studente avessi sostenuto che una persona che ha glicontro un’infezione rischia di ammalarsi come un’altra che non li ha, se avessi detto che averli o non averli è la stessa cosa, mi avrebbero bocciato”. Nino Mazzone, fra i medici italiani contagiati durante la seconda ondata di-19 (nel novembre 2020 si ritrovò ricoverato dalla sera alla mattina nel reparto che dirige all’ospedale di Legnano, nel Milanese), è convintamente pro vax e pro pass, ma anche fermo nel dire che i guariti potrebbero non avere bisogno di vaccinarsi a breve termine per proteggersi da un virus che hanno già conosciuto. E oggi all’Adnkronos Salute torna a denunciare “l’obnubilamento delle menti, la visione cieca e ostinata” che porta il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e le autorità sanitarie a sostenere l’inutilità del ...

Advertising

myrtamerlino : Valerio Veduti è un medico di base che fa turni lunghissimi per #vaccinare più persone possibili. Lavora nei weeken… - lorenzhaus : RT @GiancarloDeRisi: 'I dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron del Covid sono molto incoraggianti'. Lo ha dett… - vascoviapiave : RT @stefano_romani: Zia di mia moglie, 82 anni, non Vac. Sempre in casa, vive sola. Si becca il Covid dal figlio, Vac. e asintomatico, che… - franco_principi : RT @stefano_romani: Zia di mia moglie, 82 anni, non Vac. Sempre in casa, vive sola. Si becca il Covid dal figlio, Vac. e asintomatico, che… - peppiniellopz : RT @stefano_romani: Zia di mia moglie, 82 anni, non Vac. Sempre in casa, vive sola. Si becca il Covid dal figlio, Vac. e asintomatico, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medico Galli: "A Natale mascherine in casa"/ "Evitare abbracci, distanziarsi e arieggiare" ... "I VACCINI SONO EFFICACI MA..." Quindi il medico ha osservato che: 'I vaccini attenuano le ... Massimo Galli ha affrontato anche la questione Omicron , l'ultima variante del ceppo originario del covid, ...

Covid, Fauci: dati Omicron incoraggianti, meno grave del previsto I dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron del coronavirus sono 'abbastanza incoraggianti': lo ha detto lo scienziato Usa Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca. Fauci ha spiegato che 'Omicron potrebbe non essere così grave come inizialmente temuto, ma che sono comunque necessari più dati per tracciare un quadro completo del profilo ...

Covid, medico guarito: "Su test anticorpi Cts sbaglia, serve e va fatto" Adnkronos Infettato dal Covid aveva rifiutato le cure. Trovato a 46 anni, morto in casa Una storia di solitudine, un dramma scoperto stamattina, a Salboro, in provincia di Padova, ricostruito dal noto quotidiano ‘Il Mattino’. La vittima della tragedia è il 46enne Marco Grasso, trovato da ...

Super Green Pass: ecco come si scarica e cosa cambia rispetto al Green Pass ''basico'' Da oggi, 6 dicembre, è attivo il Super Green Pass affiancando il Green Pass classico. Due certificazioni verdi differenti che permettono agli utenti di circolare o di entrare nei ristoranti o ancora n ...

... "I VACCINI SONO EFFICACI MA..." Quindi ilha osservato che: 'I vaccini attenuano le ... Massimo Galli ha affrontato anche la questione Omicron , l'ultima variante del ceppo originario del, ...I dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron del coronavirus sono 'abbastanza incoraggianti': lo ha detto lo scienziato Usa Anthony Fauci, consiglieredella Casa Bianca. Fauci ha spiegato che 'Omicron potrebbe non essere così grave come inizialmente temuto, ma che sono comunque necessari più dati per tracciare un quadro completo del profilo ...Una storia di solitudine, un dramma scoperto stamattina, a Salboro, in provincia di Padova, ricostruito dal noto quotidiano ‘Il Mattino’. La vittima della tragedia è il 46enne Marco Grasso, trovato da ...Da oggi, 6 dicembre, è attivo il Super Green Pass affiancando il Green Pass classico. Due certificazioni verdi differenti che permettono agli utenti di circolare o di entrare nei ristoranti o ancora n ...