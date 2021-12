Che brutto albero di Natale a Torino! Iaria è sincero e salva Lo Russo: “Colpa nostra” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un brutto albero di Natale quello che fa pessima mostra di se in piazza Vittorio Veneto. Tante le critiche sui social per quella sorta di collage di zerbini con una stella in punta. Molte critiche sui social e per strada e qualcuno punta già il dito verso la giunta targata Stefano Lo Russo, che in realtà su questa vicenda non ha colpe. Non lo diciamo noi o il governo di centrosinistra ad oggi non pervenuto su molti argomenti che riguardano la città compreso questo. Ma lo sostiene con sincerità ammirevole, (e non siamo ironici) l’ex assessore grillino Antonino Iaria: “La scelta di questo albero di Natale è partita con la nostra giunta – spiega – Lo so che sarebbe più facile fare polemiche inutili , ma la realtà, è che alla manifestazione di interesse ci ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Undiquello che fa pessima mostra di se in piazza Vittorio Veneto. Tante le critiche sui social per quella sorta di collage di zerbini con una stella in punta. Molte critiche sui social e per strada e qualcuno punta già il dito verso la giunta targata Stefano Lo, che in realtà su questa vicenda non ha colpe. Non lo diciamo noi o il governo di centrosinistra ad oggi non pervenuto su molti argomenti che riguardano la città compreso questo. Ma lo sostiene con sincerità ammirevole, (e non siamo ironici) l’ex assessore grillino Antonino: “La scelta di questodiè partita con lagiunta – spiega – Lo so che sarebbe più facile fare polemiche inutili , ma la realtà, è che alla manifestazione di interesse ci ...

