Caos plusvalenze, Campedelli: “La legge si applica solo per i nemici. Non so che fare” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luca Campedelli, ex presidente dell’ormai fallito Chievo Verona, ha parlato del tema plusvalenze a Report. Ecco le sue parole: “La Procura Federale ha contestato al Chievo il fatto che facevamo in modo fittizio per ottenere l’iscrizione. Hanno sbagliato i conti e non eravamo iscrivibili a prescindere. Perché ci hanno buttato fuori? Non servivamo più al tavolo: nella loro ottica è giusto che il Chievo pagasse. Per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica, me lo diceva un ex amico. Lotito? Non si fanno nomi…Cosa farà? Non so cosa farò di me dopo l’intervista, sarà l’ultima che rilascerò. Perché si fa calcio in Italia? Si fa il calcio non per il calcio. Affari, interessi, protagonismo. Ho cercato di fare calcio solo per il calcio. Noi Cenerentola? Siamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luca, ex presidente dell’ormai fallito Chievo Verona, ha parlato del temaa Report. Ecco le sue parole: “La Procura Federale ha contestato al Chievo il fatto che facevamo in modo fittizio per ottenere l’iscrizione. Hanno sbagliato i conti e non eravamo iscrivibili a prescindere. Perché ci hanno buttato fuori? Non servivamo più al tavolo: nella loro ottica è giusto che il Chievo pagasse. Per gli amici lasi interpreta, per isi, me lo diceva un ex amico. Lotito? Non si fanno nomi…Cosa farà? Non so cosa farò di me dopo l’intervista, sarà l’ultima che rilascerò. Perché si fa calcio in Italia? Si fa il calcio non per il calcio. Affari, interessi, protagonismo. Ho cercato dicalcioper il calcio. Noi Cenerentola? Siamo ...

