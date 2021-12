Blanca | lunedì 6 dicembre 2021 su Rai1 va in onda la terza puntata La trama

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Torna insula nuova coinvolgente fiction dal titolo, pronta a svelare al pubblico il suo terzo appuntamento di stagione. La nuovaviene trasmessasempre sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa. I telespettatori avranno l’occasione di continuare a conoscere gli interessanti personaggi di questo prodotto tutto italiano che mette al centro dellala vita di, giovane consulente di polizia non vedente, che si rende utile per risolvere alcuni complicati casi di cronaca nera con il suo udito strabiliante. Scopri le anticipazioni delladel terzo appuntamento della prima stagione dal titolo Io ballo da ...

Advertising

CorriereUmbria : Stasera in tv 6 dicembre, su Rai1 c'è Blanca con Io ballo da sola: storia di un rapimento misterioso #blanca #rai1… - LEBBY4EVER : RT @RadiocorriereTv: Il crime drama #Blanca premiata al C21 International Drama Awards, con il 'DQ Craft Award' per essere una delle produz… - LEBBY4EVER : @Valeria23310661 @tuttotv_info: #Blanca - #Rai1 - TRAME: PUNTATA DI STASERA < - Raiofficialnews : ?? Le prime serate di oggi, lunedì #6dicembre, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #Blanca ?? @RaiDue: “L’uomo sul treno” ??… - Juv3girl38 : RT @_sempre_sarai_: Oggi è lunedì, quindi stasera #Blanca ?? #BlancaLaSerie -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca lunedì

6 dicembre 2021 . Cosa andrà in onda stasera in tv ? Su Rai1 torna la fortunatissima Serie TV '' con il terzo episodio mentre su Canale5, come ogni, torna il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.L'appuntamento settimanale con la serie tvarriva alla terza puntata che sarà trasmessa da Rai1, in prima serata,6 dicembre. La serie tvsi è anche avvalsa della consulenza del Maestro Andrea Bocelli , soprattutto, per descrivere agli sceneggiatori il mondo di, ovvero quello 'dei non vedenti'...