Atreju sotto zero. Meloni lancia la festa fra gli orsi polari (così non serve il Pass)

"Il quadro è ancora fluido, ma dopo l'elezione per il Quirinale chiederò il voto anticipato perché in ogni caso il mandato di Draghi è legato a quello di Mattarella". Giorgia Meloni, maxi-piumino crema, jeans e sneakers bianche, taglia il nastro del Natale dei Conservatori e accende le polveri: "serve un capo dello Stato che difenda la Costituzione e la sovranità, non voglio un notaio delle maggioranze, siamo per il presidenzialismo". Intorno, i ragazzi in felpa tricolore applaudono e battono i denti. Cosa c'è da conservare? Anzitutto la temperatura corporea. "E' il primo Atreju sotto zero nella settimana più fredda dell'anno, ma politicamente è il più caldo" scherza Chiara Colosimo, responsabile dell'organizzazione della festa dei giovani che quest'anno ha traslocato da Colle Oppio ...

