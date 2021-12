Arrestato il presidente della Sampdoria Ferrero | è in carcere per reati societari e bancarotta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È astatoilMassimo. L’arresto è stato effettuato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiestaprocura di Paola per. Dalle prime notizia sembra che non ci sia alcun coinvolgimentoè in, per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Al centro delle indagini ancora i soldicessione di Obiang, che sarebbero stati utilizzati al di fuorisocietà. L'articolo ilNapolista.

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - tancredipalmeri : ULTIM'ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA

Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il provvedimento arriva nell'ambito di un'inchiesta per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, il club blucerchiato non è ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato non ...