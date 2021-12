VIDEO F1 | GP Arabia Saudita 2021 | highlights e sintesi La gara più pazza da 20 anni

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton fa suo il Gran Premio dell’, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1e può festeggiare al termine di una delle gare più pazze della storia della F1. L’inglese centra il successo n.103 in carriera, raggiungendo Max Verstappen (2°) a pari punti in testa alla classifica generale del Mondialeprima dell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi. Si annuncia un ultimo appuntamento davvero incredibile, con i due rivali nuovamente l’uno contro l’altro. Completa il podio il finlandese Valtteri Bottas davanti all’Alpine di Esteban Ocon e alla McLaren di Daniel Ricciardo. Ferrari non brillante, con Charles Leclerc 7° e Carlos Sainz 8°. Strepitoso Antonio Giovinazzi, a punti in nona piazza con l’Alfa Romeo. Andiamo, quindi, a rivedere tutto quello che è successo ...