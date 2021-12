Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 07:30 (Di domenica 5 dicembre 2021) Viabilità DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTURPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L’A12 Roma-CIVITAVECCHIA, SI SEGNALA PIOGGIA TRA CIVITAVECCHIA E L’IINNESTO CON LA A91 Roma FIUMICINO. SI SEGNALA PIOGGIA ANCHE SULLA A 24 Roma TERAMO SU TUTTO IL TRATTO REGIONALE DAL RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO. NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021)DEL 5 DICEMBREORE 7.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTURPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L’A12-CIVITAVECCHIA, SI SEGNALA PIOGGIA TRA CIVITAVECCHIA E L’IINNESTO CON LA A91FIUMICINO. SI SEGNALA PIOGGIA ANCHE SULLA A 24TERAMO SU TUTTO IL TRATTO REGIONALE DAL RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO. NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - Companystrateg2 : @stanzaselvaggia Qui la sindaca Raggi non è riuscita a mettere le cose al suo posto…Roma aveva troppe cose da siste… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-12-2021… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Nomentana -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Giro di boa per Colombo a Cardano. Il Pd: 'Altro che 'chicca' per i cardanesi' Sempre sul fronte opere pubbliche, capitolo viabilità, non poteva mancare un riferimento all'intervento - simbolo del precedente mandato, la ciclabile di via Roma , su cui il centrodestra ha a lungo ...

Traffico Roma del 04 - 12 - 2021 ore 18:30 ...dove registrato un incidente nei pressi di via Dei Buonvisi in corso allo stadio Olimpico Roma internazionale scattate nell'area del Foro Italico tutte le misure relative alla sosta e alla viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Sempre sul fronte opere pubbliche, capitolo, non poteva mancare un riferimento all'intervento - simbolo del precedente mandato, la ciclabile di via, su cui il centrodestra ha a lungo ......dove registrato un incidente nei pressi di via Dei Buonvisi in corso allo stadio Olimpicointernazionale scattate nell'area del Foro Italico tutte le misure relative alla sosta e alla...