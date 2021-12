Uccide la moglie con un fucile da caccia e si toglie la vita

(Di domenica 5 dicembre 2021) Poco prima delle 8 di oggi, 5 dicembre, i vigili del fuoco hanno trovato due persone morte in casa a Prato, una coppia di anziani coniugi. Per i carabinieri si tratta di omicidio-suicidio: secondo la loro ricostruzione, l'uomo - Flaminio Nucci...

... a Prato, dai vigili del fuoco chiamati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con e marito. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'...Allarme lanciato dai familiari della donna leggi anche Uomo la e poi tenta il suicidio nel Modenese L'allarme era stato lanciato dai familiari della 76enne, preoccupati perché non ... Prima ha sparato alla moglie 76enne con un fucile da caccia. Poi lui, 72 anni, ha rivolto l'arma contro di sé e ha aperto il fuoco. Questa una prima ricostruzione di quanto accaduto a Prato, dove una ...