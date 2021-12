Terrore sul treno notturno a Varese | due ragazze aggredite | una violentata E' caccia all' uomo

(Di domenica 5 dicembre 2021) L'incontro nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale di. Per scoprire di essere state vittime dello stesso attacco, della stessa aggressione sessuale. Sulrd che va da Milano a. ...

L'incontro nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale di Varese. Per scoprire di essere state vittime dello stesso attacco, della stessa aggressione sessuale. Trenord che va da Milano a Varese. Le due ragazze hanno realizzato di essere rimaste vittime dello stesso orrore che ha allarmato le forze dell'ordine. Una è stata violentata, l'altra è riuscita a ... Due ventenni vittime di violenza sessuale nella stessa sera e sullo stesso treno della tratta Milano-Varese: si cercano due uomini, presumibilmente autori di entrambe le violenze.