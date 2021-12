"Sono l'agente di Lele Mora". Terremoto in tv, scoop-Striscia: chi è stato truffato (e quanti soldi ha perso) | Video (Di domenica 5 dicembre 2021) Una truffa nel mondo dello spettacolo. Una truffa che sfrutta il nome di Lele Mora, il celebre agente dei vip un poco sparito dai radar dopo le molteplici vicende giudiziarie che lo hanno colpito negli anni. Ma il suo nome fa ancora molta presa, insomma sembra avere ancora molto potere. Almeno questo è quanto sembra emergere da un servizio proposto da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, nella puntata di sabato 4 dicembre. Un servizio affidato a una delle inviate di punta di Striscia, Rajae Bezzaz, la quale è tornata ad occuparsi di Jacopo Sabinos. Di chi si tratta? Presto detto: Sabinos è un giovane influencer che si spaccia come manager di Lele Mora, senza ovviamente esserlo. Ma il peggio è che sfruttando il nome di Lele ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Una truffa nel mondo dello spettacolo. Una truffa che sfrutta il nome di, il celebredei vip un poco sparito dai radar dopo le molteplici vicende giudiziarie che lo hanno colpito negli anni. Ma il suo nome fa ancora molta presa, insomma sembra avere ancora molto potere. Almeno questo è quanto sembra emergere da un servizio proposto dala Notizia, il tg satirico di Canale 5, nella puntata di sabato 4 dicembre. Un servizio affidato a una delle inviate di punta di, Rajae Bezzaz, la quale è tornata ad occuparsi di Jacopo Sabinos. Di chi si tratta? Presto detto: Sabinos è un giovane influencer che si spaccia come manager di, senza ovviamente esserlo. Ma il peggio è che sfruttando il nome di...

