Sci alpino, startlist superG donne Lake Louise: programma, orario, tv, pettorali delle azzurre (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiude con il super-G la tre giorni di gare a Lake Louise. Sofia Goggia va a caccia di una fantastica tripletta, dopo le due vittorie in discesa. La bergamasca si presenta tra le favorite anche quest’oggi, ma fari puntati in casa Italia anche su Federica Brignone, che può puntare al podio in questa specialità. Tra le candidate alla vittoria ci sono le svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter e poi una Mikaela Shiffrin, che deve assolutamente riscattare le due deludenti prestazioni in discesa libera. Di seguito il programma del super-G di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiude con il super-G la tre giorni di gare a. Sofia Goggia va a caccia di una fantastica tripletta, dopo le due vittorie in discesa. La bergamasca si presenta tra le favorite anche quest’oggi, ma fari puntati in casa Italia anche su Federica Brignone, che può puntare al podio in questa specialità. Tra le candidate alla vittoria ci sono le svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter e poi una Mikaela Shiffrin, che deve assolutamente riscattare le due deludenti prestazioni in discesa libera. Di seguito ildel super-G di, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta ...

