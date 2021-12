Pistoiese-Gubbio | Serie C | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) A Pistoia ilvuole tornare a vincere per mantenere la zona playoff sperando in un passo falso di chi lo precede in classifica. Di fronte, però, c’è laassetata di punti utili per non perdere la scia della zona salvezza. Il fischio d’inizio a, match valevole per il 17esimo turno del Girone B diC, è in programma alle ore 14:30 di oggi sul manto erboso dello stadio Marcello Melani. Il momento delle due squadre Sembra essere già finito il buon periodo dei padroni di casa, che fra il 19 ottobre e il 7 novembre avevano messo in fila 4 risultati utili (2 vittorie e 2 pareggi). Nelle ultime uscite, infatti, i toscani hanno perso prima contro la Fermana (1-0), pareggiato contro l’Entella (0-0) per poi uscire pesantemente sconfitti per 6-1 contro il Modena domenica ...