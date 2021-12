Pagelle Venezia Hellas Verona | TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo

Advertising

BertazziSergio : RT @AllAroundnet: @LegaBasketA 10^ andata 2021-22 la @LeonessaBrescia vince e convince, a sorpresa, contro la @REYER1872 sintesi e pagelle… - AllAroundnet : @LegaBasketA 10^ andata 2021-22 la @LeonessaBrescia vince e convince, a sorpresa, contro la @REYER1872 sintesi e pa… - spel81 : RT @backdoor_pod: La @LeonessaBrescia torna a vincere tra le mura amiche contro una spenta @REYER1872 grazie ad una gran prova di squadra e… - backdoor_pod : La @LeonessaBrescia torna a vincere tra le mura amiche contro una spenta @REYER1872 grazie ad una gran prova di squ… - pietronalesso_ : ??Fighera l'unico a provarci??, malissimo il resto??. ??Le mie pagelle di Venezia-Vicenza sono su @MondoPrimavera -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Venezia

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta ... La gara sarà visibile anche all'interno del programma Diretta Gol in contemporanea con- Hellas ......tabellino ) 20.45 Napoli - Atalanta (- tabellino ) Domenica 5 dicembre 12.30 Bologna - Fiorentina (- tabellino) 15.00 Spezia - Sassuolo (- tabellino)- Verona (...BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 05: Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina celebrates after scoring his team's third goal from the penalty spot during the Serie A match between Bologna FC v A ...In difficoltà la difesa, soprattutto nel secondo tempo. Anche Baeten si vede meno del solito in attacco: le pagelle di Torino-Cagliari ...