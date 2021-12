LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 102-100, Serie A basket in DIRETTA: partita tra le più belle dell’anno vinta dai bianconeri! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE. Speriamo che vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi a raccontarla. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Top Scorer – Virtus: Cordinier 19; Sassari: Bendzius 25. Sbaglia Devecchi, sbaglia Logan, tutti e due da tre, finisce la partita, la Virtus Bologna col brivido riesce a superare una delle migliori Sassari della stagione! 102-100 Entra nella partita Burnell proprio ora e con i primi due punti! 102-98 E arriva un altro colpo di Teodosic in questa partita spettacolo! 100-98 1/2 per Bendzius. 100-97 L’appoggio di Ruzzier! 98-97 L’appoggio di Logan del -1! 98-95 Ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la. Speriamo che vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi a raccontarla. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Top Scorer –: Cordinier 19;: Bendzius 25. Sbaglia Devecchi, sbaglia Logan, tutti e due da tre, finisce la, lacol brivido riesce a superare una delle miglioridella stagione! 102-100 Entra nellaBurnell proprio ora e con i primi due punti! 102-98 E arriva un altro colpo di Teodosic in questaspettacolo! 100-98 1/2 per Bendzius. 100-97 L’appoggio di Ruzzier! 98-97 L’appoggio di Logan del -1! 98-95 Ancora ...

