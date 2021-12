LIVE Rublev-Gojo 0-0, Russia-Croazia 0-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: comincia il primo singolare a Madrid! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 comincia il riscaldamento tra Andrey Rublev e Borna Gojo. 16.00 Al momento il terzo match di giornata, in un ipotetico doppio decisivo, vede schierati al momento Andrey Rublev e Aslan Karatsev contro Nikola Mekti? e Mate Pavic: ovviamente i capitani potrebbero sempre cambiare gli schieramenti. 15.58 Protagonisti ancora Marin Cilic, che ha vinto 3 sfide e perse 3, e Borna Gojo, la vera sorpresa della competizione con 4 successi su altrettante partite giocate. Suona l’inno croato in Spagna. 15.56 Stanno entrando in campo le squadre a Madrid! 15.54 Come gli avversari odierni anche la Croazia è già sicura delle Finals 2022 e oggi proverà a conquistare il terzo titolo dopo quello del 2005 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02il riscaldamento tra Andreye Borna. 16.00 Al momento il terzo match di giornata, in un ipotetico doppio decisivo, vede schierati al momento Andreye Aslan Karatsev contro Nikola Mekti? e Mate Pavic: ovviamente i capitani potrebbero sempre cambiare gli schieramenti. 15.58 Protagonisti ancora Marin Cilic, che ha vinto 3 sfide e perse 3, e Borna, la vera sorpresa della competizione con 4 successi su altrettante partite giocate. Suona l’inno croato in Spagna. 15.56 Stanno entrando in campo le squadre a15.54 Come gli avversari odierni anche laè già sicura delle Finals 2022 e oggi proverà a conquistare il terzo titolo dopo quello del 2005 ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Coppa Davis 2021 - Russia e Croazia si contendono l’insalatiera a Madrid! Entrambe le selezioni cerc… - zazoomblog : LIVE Russia-Croazia Finale Coppa Davis in DIRETTA: Rublev e Medvedev favoriti contro Gojo e Cilic. Ma se si arrivas… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #DavisCup #semifinale #Russia avanti 1-0 sulla #Germania: #Rublev regola #Koepfer 6-4 6-0. #live - zazoomblog : LIVE – Rublev-E.Ymer 6-2 5-7 4-5 Russia-Svezia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Rublev-E.Ymer #Russia-Sve… - zazoomblog : LIVE – Rublev-E.Ymer 6-2 5-7 2-3 Russia-Svezia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Rublev-E.Ymer #Russia-Sve… -