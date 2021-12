Green pass, anche per over 12 obbligatoria certificazione base per prendere i mezzi pubblici. Allo studio deroga fino a Natale e tamponi gratis (Di domenica 5 dicembre 2021) anche i ragazzi over 12 che saliranno su un mezzo pubblico dovranno avere il Green pass. Quello base che si può ottenere con un tampone molecolare valido 72 ore o uno antigenico che assicura copertura per 48 ore. La decisione del governo sull’obbligo della certificazione base riguarda quindi gli alunni delle medie e superiori che si spostano in bus, tram, metro e sui treni locali. I ragazzi over 12 ancora non vaccinati sono circa il 30% della platea totale composta da 4.627.514 dai 12 ai 19 anni. L’ipotesi Allo studio è quella di tamponi gratuiti forniti da farmacie e strutture sanitarie regionali, come anche quella di una deroga fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)i ragazzi12 che saliranno su un mezzo pubblico dovranno avere il. Quelloche si può ottenere con un tampone molecolare valido 72 ore o uno antigenico che assicura copertura per 48 ore. La decisione del gno sull’obbligo dellariguarda quindi gli alunni delle medie e superiori che si spostano in bus, tram, metro e sui treni locali. I ragazzi12 ancora non vaccinati sono circa il 30% della platea totale composta da 4.627.514 dai 12 ai 19 anni. L’ipotesiè quella digratuiti forniti da farmacie e strutture sanitarie regionali, comequella di una...

