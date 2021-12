GF VIP 6 | Alex Belli a Soleil Sorge | “Se ci amiamo non dobbiamo sentirci in colpa”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il rapporto traha preso una piega che Delia Duran non si aspettava. Le ultime ore nella casa sono state un alternarsi di incomprensioni e riavvicinamenti che non fa altro che confermare ciò che da giorni i vip in casa e gli appassionati sui social pensano:sono sempre più uniti. Carezze e abbracci hanno riportato il sereno dopo un battibecco in cui l’influencer accusavadi non essere onesto come credeva: Come durante la Turandot doveva essere un bel bacio scenico – dicedurante una conversazione con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro – Lui invece è venuto mi ha preso ed ha messo la lingua. Poi in puntata dice ‘non c’era la lingua era un bacio cinematografico’. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale. Un fatto poi venuto al nodo: ...

Ultime Notizie dalla rete : VIP Alex

La moglie di Belli non ha è voluta intervenire neanche telefonicamente per parlare con, il ... Gf, Delia Duran, l'addio social ' Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l'affetto che mi ...Hasta luego Milano!' Insomma, Delia lascia Milano per un tempo al momento non chiaro, decisa ad allontanarsi dal caos mediatico scatenato daal Grande Fratello. Come reagirà lui messo di ...C’è il bisogno di scappare dalla casa dove vive con Alex: cosa è successo. GF Vip, l’addio di Delia Duran si consuma in una storia Instagram. GUARDA –> Sanremo 2022: Amadeus annuncia i 22 cantanti in ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, ex concorrente shock: “Dopo il reality depressione e crisi”. GF Vip 6, Delia Duran ha deciso: cosa succederà nella prossima diretta del reality? Il primo passo ...