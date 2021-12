Ferrari dalla seconda fila: un sentito grazie ai meccanici da Leclerc (Di domenica 5 dicembre 2021) seconda fila oggi per la Ferrari. Un risultato di certo buono per il team, con un Charles Leclerc che, decisamente contento di partire quarto, mostra tutta la sua gratitudine per gli uomini del suo box. A rafforzare la grandezza e il valore del Cavallino, sono così i suoi stessi meccanici, impegnati ieri a sistemare la macchina del monegasco, incidentata contro le barriere nelle FP2. Ringrazia così Leclerc tutto il duro lavoro fatto sempre con il sorriso. Una dedica ampiamente sentita, vista la grande prestazione al giro di qualifica. Fuori invece dalla Q3 Carlos Sainz, che partirà solo 15° dopo non essere riuscito a passare il taglio per via di un errore in Q2. Audace prova di Leclerc, ancora grato ai meccanici per aver rimesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)oggi per la. Un risultato di certo buono per il team, con un Charlesche, decisamente contento di partire quarto, mostra tutta la sua gratitudine per gli uomini del suo box. A rafforzare la grandezza e il valore del Cavallino, sono così i suoi stessi, impegnati ieri a sistemare la macchina del monegasco, incidentata contro le barriere nelle FP2. Ringrazia cosìtutto il duro lavoro fatto sempre con il sorriso. Una dedica ampiamente sentita, vista la grande prestazione al giro di qualifica. Fuori inveceQ3 Carlos Sainz, che partirà solo 15° dopo non essere riuscito a passare il taglio per via di un errore in Q2. Audace prova di, ancora grato aiper aver rimesso ...

